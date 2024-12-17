В Петербурге сотрудники ГАИ провели рейд под названием «Шум»

На минувшей неделе на территории Петербурга сотрудники ГАИ провели профилактическое мероприятие под названием «Шум».

Для проверки сотрудниками полиции было остановлено свыше 560 автомобилей и при помощи сертифицированного прибора проводили измерение уровня шума, издаваемого в процессе работы их двигателей. У 41 транспортного средства данный показатель превысил установленную законодательством предельно допустимую норму, составляющую 96 децибел.

В отношении этих водителей полицейские составили административные протоколы по ст. 8.23 КоАП РФ.

В большинстве случаев нарушения были связаны с самовольным изменением выхлопной системы транспортных средств. В результате тюнинга собственник автомобиля получает повышенные силовые характеристики двигателя, но с побочным эффектом – завышенным уровнем шума. Таких автолюбителей сотрудники полиции привлекли к административной ответственности ещё и по ст. 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством при наличии условий, при которых его эксплуатация запрещена.

Регистрация данных автомашин аннулирована, их государственные номерные знаки изъяты.

Возобновить учёт авто и вновь сесть за руль их владельцы смогут только после устранения всех нарушений и проведения процедуры возобновления государственного учета в подразделениях ГАИ.