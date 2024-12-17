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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге сотрудники ГАИ провели рейд под названием «Шум»

В Петербурге сотрудники ГАИ провели рейд под названием «Шум»

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Петербурга провела рейд по выявлению автомобилей с превышением норм допустимого шума

На минувшей неделе на территории Петербурга сотрудники ГАИ провели профилактическое мероприятие под названием «Шум».

Для проверки сотрудниками полиции было остановлено свыше 560 автомобилей и при помощи сертифицированного прибора проводили измерение уровня шума, издаваемого в процессе работы их двигателей. У 41 транспортного средства данный показатель превысил установленную законодательством предельно допустимую норму, составляющую 96 децибел. 

В отношении этих водителей полицейские составили административные протоколы по ст. 8.23 КоАП РФ.                                   

В большинстве случаев нарушения были связаны с самовольным изменением выхлопной системы транспортных средств.  В результате тюнинга собственник автомобиля получает повышенные силовые характеристики двигателя, но с побочным эффектом – завышенным уровнем шума. Таких автолюбителей сотрудники полиции привлекли к административной ответственности ещё и по ст. 12.5 КоАП РФ за управление транспортным средством при наличии условий, при которых его эксплуатация запрещена.

Регистрация данных автомашин аннулирована, их государственные номерные знаки изъяты. 

Возобновить учёт авто и вновь сесть за руль их владельцы смогут только после устранения всех нарушений и проведения процедуры возобновления государственного учета в подразделениях ГАИ.

Источник: ГУ МВД
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