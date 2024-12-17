В Ленобласти аэролодка столкнулась с плавучим домом на реке Свирь

Накануне днем, 16 декабря около 15 часов аэролодка столкнулась с плавучим домом рыбоводческой фермы на реке Свирь.

В результате столкновения пострадали трое работников фермы. Их госпитализировали.

По предварительной информации, судоводитель, управлявший лодкой, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время по данному факту сотрудники транспортной полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия. У судоводителя взяты анализы на наличие алкоголя и наркотиков в крови.