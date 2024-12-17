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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти аэролодка столкнулась с плавучим домом на реке Свирь

В Ленобласти аэролодка столкнулась с плавучим домом на реке Свирь

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
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Аэролодка столкнулась с плавучим домом рыбоводческой фермы на реке Свирь

Накануне днем, 16 декабря около 15 часов аэролодка столкнулась с плавучим домом рыбоводческой фермы на реке Свирь.

В результате столкновения пострадали трое работников фермы. Их госпитализировали. 

По предварительной информации, судоводитель, управлявший лодкой, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время по данному факту сотрудники транспортной полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия. У судоводителя взяты анализы на наличие алкоголя и наркотиков в крови.

Источник: Конкретно.ру
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