На Владимирском проспекте «Газ» сбил 17-летнего школьника

Накануне днем, 9 декабря около 13 часов 50 минут возле дома 12 по Владимирскому проспекту, в Центральном районе Петербурга 54-летний мужчина, управляя автомобилем «Газ», в зоне регулируемого пешеходного перехода не пропустил 17-летнего ученика 11 класса, переходившего на зеленый сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия юношу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В отношении водителя составили определение по делу об административном правонарушении по ст.12.24 КоАП РФ.

Полицейские по факту ДТП проводят проверку.