На пожаре в Луге погибли два человека

Накануне утром, 9 декабря около 07 часов в экстренные службы Лужского района Ленинградской области поступило сообщение о возгорании квартиры в доме 58 по улице Кингисеппа города Луга.

Пожар произошел в квартире первого этажа пятиэтажки.

После тушения пожара в квартире без внешних признаков насильственной смерти были обнаружены трупы 75-летней женщины и 51-летнего мужчины. Предположительно, матери и сына.

По предварительной информации, причиной возгорания стала непогашенная сигарета.

Трупы направили в морг для установления причин смерти.