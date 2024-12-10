На пожаре в Луге погибли два человека

Накануне утром, 9 декабря около 07 часов в экстренные службы Лужского района Ленинградской области поступило сообщение о возгорании квартиры в доме 58 по улице Кингисеппа города Луга.
Пожар произошел в квартире первого этажа пятиэтажки.
После тушения пожара в квартире без внешних признаков насильственной смерти были обнаружены трупы 75-летней женщины и 51-летнего мужчины. Предположительно, матери и сына.
По предварительной информации, причиной возгорания стала непогашенная сигарета.
Трупы направили в морг для установления причин смерти.