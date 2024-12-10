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Питерец.ру » Происшествия » На пожаре в Луге погибли два человека

На пожаре в Луге погибли два человека

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Опубликовал: Anton78
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В Лужском районе Ленинградской области непогашенная сигарета стала причиной гибели двух человек

Накануне утром, 9 декабря около 07 часов в экстренные службы Лужского района Ленинградской области поступило сообщение о возгорании квартиры в доме 58 по улице Кингисеппа города Луга. 

Пожар произошел в квартире первого этажа пятиэтажки.

После тушения пожара в квартире без внешних признаков насильственной смерти были обнаружены трупы 75-летней женщины и 51-летнего мужчины. Предположительно, матери и сына.

По предварительной информации, причиной возгорания стала непогашенная сигарета.

Трупы направили в морг для установления причин смерти.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть, Лужский район, пожар, обнаружение трупа
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