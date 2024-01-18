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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга обнаружили два трупа

В центре Петербурга обнаружили два трупа

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Опубликовал: Anton78
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В подвале на Лиговском проспекте обнаружили два трупа

Накануне ночью, 17 января около 02 часов в экстренные службы поступило сообщение о задымлении в подвале дома 53 по Лиговскому проспекту

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС установили, что из подвала парит: в здании прорвало трубу с горячей водой.

В подвале были обнаружены в стадии сильных гнилостных изменений трупы неизвестного мужчины и неизвестной женщины, без внешних признаков насильственной смерти.

Трупы направили в морг для установления причины смерти.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Центральный район обнаружение трупа
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