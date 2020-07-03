В Петербурге после пожара обгаружили два трупа

Накануне ранним утром, около 05 часов дежурному МЧС поступило сообщение о пожаре на Екатерининском проспекте. Горел дом №12 - одноэтажный, нежилой, размером 5х6 метров. Дом выгорел по всей площади. В 05:34 пожар был ликвидирован.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», на месте происшествия были обнаружены обгоревшие трупы мужчины и женщины, без признаков насильственной смерти.

Трупы направлены в морг. Личности погибших и причина возгорания устанавливаются. Скорее всего, это бездомные.