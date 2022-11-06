В квартире на Васильевском острове обнаружили два трупа

Вчера поздним вечером около 22 часов 15 минут в экстренные службы поступило сообщение о трех мужчина «без сознания» в квартире дома 43 по Гаванской улице. На месте происшествия были обнаружены трупы жителей Васильевского острова 38-ми и 43 лет

без признаков насильственной смерти. 30-летнего хозяина жилища отправили в НИИ скорой помощи с отравлением наркотическими веществами.

Изъяты полимерный пакет с остатками вещества белого цвета, денежная купюра со следами порошка белого цвета.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.