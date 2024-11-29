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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе нетрезвая автоледи на «Мерседесе» въехала в автобусную остановку

В Приморском районе нетрезвая автоледи на «Мерседесе» въехала в автобусную остановку

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские Приморского района задержали нетрезвую автоледи за рулем, наехавшая на остановку общественного транспорта 

Сегодня ранним утром, 29 ноября около 06 часов 50 минут в Приморском районе Петербурга 19-летняя девушка, управляя автомобилем «Мерседес», с явными признаками алкогольного опьянения, совершила наезд на автобусную остановку у дома 16 на улице Репищева.

В ходе оформления дорожного происшествия сотрудники ГАИ установили, что автоледи не имеет права управления транспортный средством. 

На нарушительницу составили протокол по 12.26 ч. 2 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Кроме того, в настоящее время полицейскими устанавливается собственник автомобиля. 

В зависимости от развития ситуации соответствующую ответственность могут понести как собственник автомобиля, так и сама нарушительница. А именно, в случае, если девушка села за руль с ведома хозяина автомобиля, ему грозит административная ответственность по ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).                     

Если же окажется, что хозяин не знал о том, что она воспользовалась его автомобилем, то девушке «светит» уголовное дело по факту угона.

Автомашину поместили на спецстоянку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район, ДТП
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