В Приморском районе "Газель" сбила 16-летнюю девушку

Накануне днем, 26 ноября около 13 часов 15 минут на пересечении Вербной и Репищевой улицы, в Приморском районе Петербурга 34-летний гражданин одного из государств Центральной Азии, управляя автомашиной "Газель", совершил выезд на регулируемый перекресток на «красный» с последующим наездом на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия девушку госпитализировали с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.