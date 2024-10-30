В центре Петербурга рейсовый автобус врезался в припаркованные автомобили

Сегодня вечером, 30 октября около 17 часов 40 минут возле дома 8 по Малой Морской улице, в Центральном районе Петербурга 61-летний водитель, управляя рейсовым автобусом "Волгабас" маршрута №3 совершил наезд на два припаркованных автомобиля с последующим наездом одного из них на фасад здания.

По предварительной информации, у водителя автобуса резко ухудшилось состояние здоровья и он потерял управление. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали.

В результате ДТП пострадавших нет.

На участке дороги, в месте происшествия затруднено движение.

Водителям в настоящее время рекомендуется по возможности выбирать пути объезда.