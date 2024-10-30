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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга рейсовый автобус врезался в припаркованные автомобили

В центре Петербурга рейсовый автобус врезался в припаркованные автомобили

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64
Опубликовал: Anton78
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Полицейские Центрального района проводят проверку по факту ДТП с автобусом на Малой Морской

Сегодня вечером, 30 октября около 17 часов 40 минут возле дома 8 по Малой Морской улице, в Центральном районе Петербурга 61-летний водитель, управляя рейсовым автобусом "Волгабас" маршрута №3 совершил наезд на два припаркованных автомобиля с последующим наездом одного из них на фасад здания.
По предварительной информации, у водителя автобуса резко ухудшилось состояние здоровья и он потерял управление. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали.
В результате ДТП пострадавших нет.
На участке дороги, в месте происшествия затруднено движение.
Водителям в настоящее время рекомендуется по возможности выбирать пути объезда.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район ДТП автобус
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