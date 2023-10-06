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Питерец.ру » Происшествия » В Приомрском районе задержали подозреваемого в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней

В Приомрском районе задержали подозреваемого в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники уголовного розыска полицейского Главка Петербурга задержали подозреваемого в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней

Вечером 4 октября 2023 года около 16 часов 10 минут в ходе оперативно - розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти в апартаментах дома 16 по улице Хошимина задержан 72-летний уроженец ближнего зарубежья, подозреваемый в том, что 27 сентября этого года, в период с 17.10 до 17.40, в салоне автобуса 127 маршрута от остановки «Станция метро Пионерская» до остановки «Проспект Сизова» в Приморском районе, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки.
Ранее неоднократно судимый неработающий житель Выборгского района города полностью изобличен в содеянном, задержан по статье 91 УПК РФ.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.
Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанного.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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