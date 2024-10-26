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Питерец.ру » Происшествия » Под Киришами в лобомом ДТП погибли оба водителя

Под Киришами в лобомом ДТП погибли оба водителя

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Киришского района Ленобласти проводят проверку по факту смертельного ДТП на 9 км трассы «Кириши - Будогощь – Смолино»

Сегодня днем, 26 октября 2024 года около 14 часов 25 минут на 9-ом километре трассы «Кириши - Будогощь – Смолино», в Киришском районе Ленинградской области водитель за рулем автомобиля «Опель» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, совершив лобовое столкновение с автомобилем «Шевроле» под управлением мужчины - водителя. 

В результате дорожного происшествия оба водителя скончались на месте происшествия. 

Пассажира, который находился в автомобиле «Шевроле» госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.

Личности погибших и пострадавшего устанавливаются.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Киришский район ДТП
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