Под Киришами в лобомом ДТП погибли оба водителя

Сегодня днем, 26 октября 2024 года около 14 часов 25 минут на 9-ом километре трассы «Кириши - Будогощь – Смолино», в Киришском районе Ленинградской области водитель за рулем автомобиля «Опель» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, совершив лобовое столкновение с автомобилем «Шевроле» под управлением мужчины - водителя.

В результате дорожного происшествия оба водителя скончались на месте происшествия.

Пассажира, который находился в автомобиле «Шевроле» госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.

Личности погибших и пострадавшего устанавливаются.