В Невском районе пьяный мужчина порезал директора сетевого магазина из-за бутылки пива

В минувший вторник в сетевом магазине, расположенном в доме 8 по улице Подвойского. в Невском районе Петербурга пьяный покупатель, молодой мужчина, попытался без оплаты вынести из магазина бутылку пива, а когда на его пути встала директор магазина, 25-летняя женщина, ножом порезал ей руку. Вместе с похищенным товаром злоумышленник скрылся, потерпевшую госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

В тот же день вечером сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний неработающий, ранее неоднократно судимый местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УК РФ.