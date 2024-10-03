Во Фрунзенском районе задержан подозреваемый в разбое

1 октября 2024 года к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратился 37-летний мужчина, который рассказал о том, что возле дома 16 по Стрельбищенской улице неизвестные ударили его ножом, после чего отобрали сумку, в которой находилась банковская карта.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.162 ч.2 УК РФ (разбой).

Вчера вечером, 2 октября 2024 годав 17:00 у дома 3 по Будапештской улице в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска за совершение данного преступления задержали 35-летнего гражданина одной из республик Северокавказского региона.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.