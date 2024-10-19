В Петербурге мигрант изнасиловал медсестру

16 октября 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 44-летней медсестры, проживающей в доме на проспекте Маршала Жукова о том, что в ночь с 15 на 16 октября в квартире дома 11 корпус 3 по проспекту Луначарского малознакомый, применив физическую силу, изнасиловал ее, после чего отобрал серьги и 80 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.131 ч. 1 УК РФ (изнасилование).

Личность злоумышленника оперативно установили, и 18 октября в аэропорту «Пулково» сотрудники уголовного розыска Главка совместно с полицейскими Выборгского района Петербурга задержали подозреваемого - 34-летнего гражданин одного из государств Центральной Азии.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.