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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мигрант изнасиловал медсестру

В Петербурге мигрант изнасиловал медсестру

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Опубликовал: Anton78
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Полиция задержала иностранца, подозреваемого в изнасиловании медсестры

16 октября 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 44-летней медсестры, проживающей в доме на проспекте Маршала Жукова о том, что в ночь с 15 на 16 октября в квартире дома 11 корпус 3 по проспекту Луначарского малознакомый, применив физическую силу, изнасиловал ее, после чего отобрал серьги и 80 тысяч рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.131 ч. 1 УК РФ (изнасилование).
Личность злоумышленника оперативно установили, и 18 октября в аэропорту «Пулково» сотрудники уголовного розыска Главка совместно с полицейскими Выборгского района Петербурга задержали подозреваемого - 34-летнего гражданин одного из государств Центральной Азии.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район изнасилование мигранты
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