В Московском районе в ДТП пострадали двое детей

Вчера утром, 10 октября 2024 года около 07 часов 30 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о ДТП на перекрестке Новоизмайловского проспекта и Кузнецовской улицы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 49-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», двигаясь по Новоизмайловскому проспекту в сторону Благодатной улицы, выехал на регулируемый перекресток с улицей Кузнецовской на «желтый» сигнал светофора и столкнулся с автомобилем «Хендай Солярис», под управлением 38-летнего водителя, который поворачивал со встречной полосы налево.

В момент ДТП в салоне «Хендая» находились несовершеннолетние мальчики, 8-летний ученик 2 класса и его 3-летний брат.

Детей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по части 2 ст.12.24 КоАП РФ.

Проводится проверка.