В Альпийском переулке избили 12-летнего подростка

В ночь на 8 октября 2024 года к полицейским Фрунзенского района Петербурга из детской больницы поступила телефонограмма о том, что к ним доставлен из квартиры дома 12 по Альпийскому переулку 12-летний мальчик с травмами в тяжелом состоянии.

Предварительно известно, что четырьмя днями ранее подростка избили неизвестные возле дома 19 по Альпийском переулке.

О данном инциденте сообщено в следственные органы для принятия процессуального решения.

Полицейские проводят проверку. Принимаются необходимые меры к установлению причастных к избиению.