В Невском районе задержали молодую парочку вымогателей

2 октября 2024 года к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 38-летнего петербуржца, который рассказал, что накануне, около 22 часов возле дома 17 корпус 1 по Шлиссельбургскому проспекту, неизвестные, применив физическую силу, посадили его в припаркованный автомобиль и на протяжении часа возили по городу, после чего в районе моста Александра Невского, высадив, заставили снять одежду и признаться в изнасиловании, снимая всё на видео. Далее, за нераспространение порочащего видео в сети, вынудили заявителя передать им 300 тысяч рублей, после чего его отпустили. Потерпевший сразу обратился к полицейским.

2 октября около 20 часов на Караваевской улице сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в указанном преступлении: 26-летнего молодого человека и его спутницу.

Задержанных доставили для разбирательств в отдел полиции, где в отношении них следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ (Вымогательство).