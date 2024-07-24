ента новостей

17:21
В Приморском районе в ДТП пострадали три человека
17:14
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Ланского шоссе
11:32
Власти призывают усилить контроль за детьми на воде
11:26
В Ленобласти школьница на иномарке сбила 7-летнего мальчика
11:07
На Комендантском проспекте “Лада» сбила 9-летнего мальчика на велосипеде
11:04
В 14% автобусов оказалось слишком жарко
10:57
В центре Петербурга поймали квартирного грабителя
10:43
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Nostromo»
10:27
На трассе «Кола» 25 июля в течение двух часов будет полностью перекрыто движение
10:17
Казна пополнилась на 618 миллиардов
09:52
В СПб открыто свыше 2 тысяч предприятий
22:39
РПЛ: «Зенит» распрощался с Марио Фернандесом, а «Спартак» отстранил Александра Соболева от тренировок
20:59
Сосново: от проблем к перспективам
20:50
В Петербурге стартовали Всероссийские соревнования по шашкам «Белые ночи»
16:38
В Ленобласти мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке яхты «Мария»
15:23
В центре Петербурга задержали участников драки в баре на проспекте Римского-Корсакова
14:57
Госдума приняла закон о штрафах за распространение информации о наркотиках
12:15
В Мурино иномарка сбила 5-летнего ребенка
12:12
В Тихвине выясняют обстоятельства получения травм 11-летним подростком
12:07
На трассе «Сортавала» ограничат пропускную способность в районе поселка Лососёво
12:04
В Ленобласти задержан 73-летний житель поселка Воейково за заведомо ложное сообщение
11:58
На проспекте Ветеранов иномарка сбила 13-летнего подростка
11:55
В центре Петербурга иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
11:52
В Колпино задержали мигранта избившего мужчину у торгового центра
11:46
На проспекте Стачек избили подростка
10:20
Мошенники выманили у петербурженки более 11 миллионов
09:31
Турист чуть не умер из-за телефона
09:09
Шнурову придется заплатить за несыгранный концерт
08:47
Петербуржцы установили на Эльбрусе счетчик восхождений
22:33
Гостевой победой «Рубина» в Нижнем Новгороде завершился 1-й тур чемпионата России по футболу: «Зенит» лидирует
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе в ДТП пострадали три человека

В Приморском районе в ДТП пострадали три человека

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по ДТП с тремя пострадавшими в Приморском районе

Сегодня днем, 24 июля 2024 года около 15 часов 00 минут возле дома 15 по Планерной улице, в Приморском районе Петербурга 43-летний  водитель, управляя автомобилем «Киа Рио» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем «Фольксваген Тигуан» под управлением 48-летней женщины с последующим столкновением с автомобилем «Ауди А3» под управлением 59-летнего мужчины, также двигавшимся во встречном направлении.

В результате дорожного происшествия пострадали 3 человека, которых госпитализировали с травмами и повреждениями различной степени тяжести.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-05-2022, 11:58
В Ленобласти полицейские устанавливают детали смертельного ДТП
12-03-2023, 14:49
В Курортном районе в ДТП постралдали двое несовершеннолетних
24-11-2023, 17:06
В Ленобласти в лобовом ДТП с «Ауди» погиб водитель «Фольксваген Гольфа» и еще трое человек пострадали
23-12-2023, 11:12
В Выборгском районе водитель «Фольксваген Тигуан» погиб при столкновении с грузовиком
13-07-2024, 23:56
В массовом ДТП на КАД пострадало 4 человека
1-01-2024, 14:41
В ДТП на трассе "Петербург — Матокса" погибли два человека

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 17:21
В Приморском районе в ДТП пострадали три человека
0
67
Сегодня, 11:26
В Ленобласти школьница на иномарке сбила 7-летнего мальчика
0
71
Сегодня, 11:07
На Комендантском проспекте “Лада» сбила 9-летнего мальчика на велосипеде
0
190
Вчера, 12:15
В Мурино иномарка сбила 5-летнего ребенка
Наверх