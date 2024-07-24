В Приморском районе в ДТП пострадали три человека

Сегодня днем, 24 июля 2024 года около 15 часов 00 минут возле дома 15 по Планерной улице, в Приморском районе Петербурга 43-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Рио» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем «Фольксваген Тигуан» под управлением 48-летней женщины с последующим столкновением с автомобилем «Ауди А3» под управлением 59-летнего мужчины, также двигавшимся во встречном направлении.

В результате дорожного происшествия пострадали 3 человека, которых госпитализировали с травмами и повреждениями различной степени тяжести.

По факту ДТП полиция проводит проверку.