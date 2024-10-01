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Питерец.ру » Происшествия » В Петергофе 56-летняя женщина ударила ножом своего супруга

В Петергофе 56-летняя женщина ударила ножом своего супруга

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Петродворцового района задержали подозреваемую в ножевом ранении супруга

29 сентября 2024 года к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение о том, что 29 сентября 2024 года около 03 часов 55 минут из своей квартиры дома 8 по Чебышевской улице в городе Петергоф с проникающим ранением живота, в состоянии средней степени тяжести, госпитализирован 59-летний мужчина.
Прибывшим на место происшествия правоохранителям 39-летний сын пострадавшего сообщил о том, что его отец, якобы, порезался сам по неосторожности.
Однако в результате проводимой проверки было установлено, что к ранению причастна 56-летняя супруга потерпевшего.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Подозреваемую поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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