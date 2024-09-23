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Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе «Лексус» сбил двух женщин на пешеходном переходе

В Московском районе «Лексус» сбил двух женщин на пешеходном переходе

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Опубликовал: Anton78
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Полиция проводит проверку по факту наезда на двух пешеходов в Московском районе

Сегодня днем, 23 сентября 2024 года около 13 часов 10 минут на пересечении проспекта Юрия Гагарина и Алтайской улицы, в Московском районе Петербурга водитель автомобиля «Лексус», совершая левый поворот, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил двух женщин, 49 и 57 лет.                                                           В результате дорожного происшествия пешеходы получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.                                          По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район ДТП пострадавший пешеход
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