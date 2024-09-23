В Московском районе «Лексус» сбил двух женщин на пешеходном переходе

Сегодня днем, 23 сентября 2024 года около 13 часов 10 минут на пересечении проспекта Юрия Гагарина и Алтайской улицы, в Московском районе Петербурга водитель автомобиля «Лексус», совершая левый поворот, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил двух женщин, 49 и 57 лет. В результате дорожного происшествия пешеходы получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы. По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.