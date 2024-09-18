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Питерец.ру » Происшествия » В ДТП на перекрестке Бассейной улицы и Московского проспекта пострадали три человека

В ДТП на перекрестке Бассейной улицы и Московского проспекта пострадали три человека

0
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на перекрестке Бассейной улицы и Московского проспекта, в котором пострадали пешеходы

Накануне поздним вечером, 17 сентября 2024 года около 22 часов 45 минут на пересечении Московского проспекта и Бассейной улицы столкнулись автомобили «Мазда», под управлением 45-летней женщины и «БМВ», под управлением 35-летнего водителя.
От удара «БМВ» вылетела на тротуар и совершила наезд на двух пешеходов, 58-летнего мужчину и 21-летнюю девушку. После этого «БМВ» врезается в ларек, в котором в тот момент находилась 19-летняя девушка, находящаяся на третьем месяце беременности.
В результате дорожного происшествия мужчину-пешехода в тяжелом состоянии доставили в больницу. Девушки получили травмы средней степени тяжести, их также госпитализировали.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Источник: ГУ МВД
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