В Приморском районе иномарка сбила двух пешеходов

Сегодня вечером, 31 июля 2024 года около 19 часов 05 минут в Приморском районе Петербурга 36-летний водитель, двигаясь на каршеринговом автомобиле "Черри", совершая поворот на Мебельную улицу на регулируемом перекрестке улиц Мебельной и Яхтенной, совершил наезд на двух пешеходов, 22-летнего мужчину и женщину 50 лет.

В результате дорожного происшествия пострадавших госпитализировали, молодого человека в состоянии средней степени тяжести, женщину в тяжелом состоянии.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.