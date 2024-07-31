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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе иномарка сбила двух пешеходов

В Приморском районе иномарка сбила двух пешеходов

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48
Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП со сбитыми пешеходами в Приморском районе

Сегодня вечером, 31 июля 2024 года около 19 часов 05 минут в Приморском районе Петербурга 36-летний водитель, двигаясь на каршеринговом автомобиле "Черри", совершая поворот на Мебельную улицу на регулируемом перекрестке улиц Мебельной и Яхтенной, совершил наезд на двух пешеходов, 22-летнего мужчину и женщину 50 лет.

В результате дорожного происшествия пострадавших госпитализировали, молодого человека в состоянии средней степени тяжести, женщину в тяжелом состоянии.
По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
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