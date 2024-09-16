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Питерец.ру » Происшествия » В деревне Кузнецы сгорели пять грузовиков

В деревне Кузнецы сгорели пять грузовиков

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту возгорания пяти грузовиков одного предпринимателя в Ломоносовском районе Ленобласти

Накануне ночью, 15 сентября 2024 года около 04 часов в экстренные службы Ломоносовского района Ленобласти поступила информация о возгорании автомобилей в промышленной зоне в деревне Кузнецы.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили пять полностью выгоревших грузовых автомобилей, среди которых два «Volvo» и «Shacman», а также один "КамАЗ".

Все сгоревшие транспортные средства принадлежат 53-летнему мужчине.

Размер причиненного ущерба устанавливается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район пожар автомобиль
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