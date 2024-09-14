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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Кола» насмерть разбился байкер

На трассе «Кола» насмерть разбился байкер

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23
Опубликовал: Anton78
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Telegram
Полицейские проводят проверку по смертельному ДТП с байкером на трассе «Кола»

Вчера вечером, 13 сентября 2024 года около 18 часов 30 минут, при движении по автодороге «Кола» в сторону Санкт-Петербурга, на 57-ом километре трассы, в Кировском районе Ленинградской области 46-летний водитель мотоцикла «Хонда» не справился с управлением и совершил опрокидывание на проезжую часть. 

В результате дорожного происшествия байкер скончался от полученных травм до прибытия скорой. 

По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку, устанавливаются причины и условия, способствовавшие трагедии.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО ДТП мотоциклы
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