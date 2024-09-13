В Коммунаре житель Красноярского края спалил иномарку бывшей сожительницы

Вчера ночью, 12 сентября 2024 года около 02 часов к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о горящем автомобиле возле дома 3 по Ново-Антропшинской улице в городе Коммунар.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что при неустановленных обстоятельствах произошло возгорание припаркованного возле дома 3 автомобиля «Хонда Фри Гибрид», принадлежащего 36-летней жительнице Красноярска.

Автомобиль выгорел полностью, никто не пострадал.

Предварительно установлено, что двумя днями ранее данный автомобиль забрал 38-летний сожитель потерпевшей, житель Красноярского края, имеющий право на управление данным автомобилем, а после женщине в мессенджере стали поступать от него сообщения с угрозами сжечь это авто.

Полицейскими принимаются необходимые меры к розыску и задержанию подозреваемого.

Сумма ущерба автовладелице составила 1 000 000 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ (Умышленное повреждение или уничтожение имущества).