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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали мошенника-коммивояжёра из Ростовской области

В Петербурге поймали мошенника-коммивояжёра из Ростовской области

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими задержан мошенник-коммивояжёр из Ростовской области

В минувшее воскресенье, 8 сентября 2024 года к полицейским Ломоносовского района Ленобласти поступило сообщение от 88-летнего жителя деревни Оржицы. пенсионер рассказал стражам порядка о том, что неизвестный, придя к нему домой, навязчиво убеждал приобрести одеяло и две подушки. Пожилой мужчина поддался на уговоры и отдал коммивояжеру 90 тысяч рублей и лишь потом задумался о завышенной цене покупки.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

10 сентября полицейские возле дома 32 по бульвару Трудящихся автомобиль «Шкода Фабиа» задержали, за рулем которого находился 29-летний житель станицы Егорлыкская Ростовской области.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район мошенничество пенсионеры
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