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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали уличных разбойников, ограбивших подростка в Полежаевском парке

В Петербурге поймали уличных разбойников, ограбивших подростка в Полежаевском парке

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали уличных разбойников, снимавших на камеру свое нападение на школьника в парке

Вечером минувшего воскресенья, 8 сентября 2024 года около 16 часов 40 минут возле дома 4 по улице Авангардной в Полежаевском парке, в Красносельском районе Петербурга двое неизвестных напали на 14-летнего школьника. В то время пока один избивал подростка, второй снимал происходящее на камеру. Отобрав у подростка сотовый телефон «Realmi С31», стоимостью 6800 рублей, а также 300 рублей наличными, нападавшие скрылись.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Сотрудникам  уголовного розыска удалось установить личности нападавших - ранее судимого за кражу 19-летнего жителя Красного Села и его 21-летнего знакомого. Оба нигде не работают. Обоих задержали около дома 57 по Ленинскому проспекту.

По версии полицейских, младший из задержанных избивал подростка, второй снимал это на камеру. Похищенный телефон изъяли. Подозреваемых поместили в изолятор в порядке ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район разбойное нападение подростки
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