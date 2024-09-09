6 сентября 2024 года к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 29-летнего петербуржца, который рассказал стражам порядка о том, что ночью возле дома 36 по улице Рубинштейна обнаружил пропажу кошелька, в котором, помимо наличных денег, находилось водительское удостоверение.
Как выяснилось, мужчина устал и заснул, сидя на одной из скамеек, а проснувшись, и обнаружил пропажу.
Ущерб он оценил в 15 500 рублей.
По данному фатку следовтели возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).
Сотрудники «карманного» отдела уголовного розыска Главка по подозрению в совершении указанного преступления задержали 46-летнего приезжего из Нижнего Тагила.
Подозреваемого, у которого в Петербурге нет ни работы, ни постоянного места жительства, поместили в изолятор на основании стати 91 УПК РФ.
Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.
В Петербурге поймали карманника из Нижнего Тагила
6 сентября 2024 года к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 29-летнего петербуржца, который рассказал стражам порядка о том, что ночью возле дома 36 по улице Рубинштейна обнаружил пропажу кошелька, в котором, помимо наличных денег, находилось водительское удостоверение.