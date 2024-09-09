В Петербурге поймали карманника из Нижнего Тагила

6 сентября 2024 года к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 29-летнего петербуржца, который рассказал стражам порядка о том, что ночью возле дома 36 по улице Рубинштейна обнаружил пропажу кошелька, в котором, помимо наличных денег, находилось водительское удостоверение.

Как выяснилось, мужчина устал и заснул, сидя на одной из скамеек, а проснувшись, и обнаружил пропажу.

Ущерб он оценил в 15 500 рублей.

По данному фатку следовтели возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Сотрудники «карманного» отдела уголовного розыска Главка по подозрению в совершении указанного преступления задержали 46-летнего приезжего из Нижнего Тагила.

Подозреваемого, у которого в Петербурге нет ни работы, ни постоянного места жительства, поместили в изолятор на основании стати 91 УПК РФ.

Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.