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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга в ДТП пострадали три человека

В центре Петербурга в ДТП пострадали три человека

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Опубликовал: Anton78
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ВКонтакте
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Центральном районе

Сегодня днем, 2 сентября 2024 года около 14 часов 25 минут около дома 29 по улице Некрасова, в Центральном районе Петербурга произошло столкновение автомобиля каршеринга "Фольксваген" и внедорожника "Тойота". От столкновения "Тойота" снесла ограждение тротуара и врезалась в стену дома.
В результате дорожного происшествия водителя каршеринга, а также двоих прохожих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По данному факту полицией проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
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