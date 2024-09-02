В центре Петербурга в ДТП пострадали три человека

Сегодня днем, 2 сентября 2024 года около 14 часов 25 минут около дома 29 по улице Некрасова, в Центральном районе Петербурга произошло столкновение автомобиля каршеринга "Фольксваген" и внедорожника "Тойота". От столкновения "Тойота" снесла ограждение тротуара и врезалась в стену дома.

В результате дорожного происшествия водителя каршеринга, а также двоих прохожих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По данному факту полицией проводится проверка.