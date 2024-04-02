Утром 31 марта 2024 года, около 09 часов 20 минут к полицейским Московского района Петербурга обратились 19-летний и 18-летний местные жители, которые рассказали стражам порядка о том, что в ночь на 31 марта в снимаемую ими квартиру в доме 58 корпус 1 по Кузнецовской улице вошел неизвестный, избил их и и совершил хищение 4-х мобильных телефонов, часов и наушников.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Полицейские принимают меры к розыску и задержанию грабителя.
В Московском районе неизвестный ограбил двух юношей в съемной квартире
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту грабежа в Московском районе Петербурга
Утром 31 марта 2024 года, около 09 часов 20 минут к полицейским Московского района Петербурга обратились 19-летний и 18-летний местные жители, которые рассказали стражам порядка о том, что в ночь на 31 марта в снимаемую ими квартиру в доме 58 корпус 1 по Кузнецовской улице вошел неизвестный, избил их и и совершил хищение 4-х мобильных телефонов, часов и наушников.
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