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Питерец.ру » Происшествия » В Петроградском районе мигрант на иномарка сбил 16-летнюю девушку

В Петроградском районе мигрант на иномарка сбил 16-летнюю девушку

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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадала выходившая на остановке из трамвая девушка

Накануне днем, 30 июня 2024 года около 14 часов 20 минут возле дома 18 по проспекту Добролюбова, в Петроградском районе гражданин одного из сопредельных государств, управляя автомобилем «Шкода Рапид» совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая шла от трамвая к тротуару.
В результате дорожного происшествия пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Виновника ДТП доставили в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ, а также вынесено определение по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.
Проводится проверка обстоятельств происшествия.

Источник: ГУ МВД
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