В Петроградском районе мигрант на иномарка сбил 16-летнюю девушку

Накануне днем, 30 июня 2024 года около 14 часов 20 минут возле дома 18 по проспекту Добролюбова, в Петроградском районе гражданин одного из сопредельных государств, управляя автомобилем «Шкода Рапид» совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая шла от трамвая к тротуару.

В результате дорожного происшествия пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Виновника ДТП доставили в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ, а также вынесено определение по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.

Проводится проверка обстоятельств происшествия.