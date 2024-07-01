Накануне днем, 30 июня 2024 года около 14 часов 20 минут возле дома 18 по проспекту Добролюбова, в Петроградском районе гражданин одного из сопредельных государств, управляя автомобилем «Шкода Рапид» совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая шла от трамвая к тротуару.
В результате дорожного происшествия пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Виновника ДТП доставили в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ, а также вынесено определение по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.
Проводится проверка обстоятельств происшествия.
В Петроградском районе мигрант на иномарка сбил 16-летнюю девушку
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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадала выходившая на остановке из трамвая девушка
Накануне днем, 30 июня 2024 года около 14 часов 20 минут возле дома 18 по проспекту Добролюбова, в Петроградском районе гражданин одного из сопредельных государств, управляя автомобилем «Шкода Рапид» совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая шла от трамвая к тротуару.
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