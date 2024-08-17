На улице Замшина «Лада Ларгус» сбила 9-летнего велосипедиста

Накануне вечером, 16 августа 2024 года около 17 часов 45 минут возле дома 44 по улице Замшина, в Калининском районе Петербурга 31-летний мужчина управляя автомобилем «Лада Ларгус», двигаясь от проспекта Маршала Блюхера в сторону проспекта Металлистов совершил наезд на 9-летнего велосипедиста, который не спешившись, пытался проскочить нерегулируемый пешеходный переезд.

Пострадавшего мальчика, гражданина Узбекистана, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Детскую больницу №19 имени К.А. Раухфуса с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом двух ребер и ссадинами рук и ног.

По данному факту ДТП сотрудниками ГАИ проводится проверка.