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Питерец.ру » Происшествия » В Красносельском районе поймали пиарщиков наркоторговцев

В Красносельском районе поймали пиарщиков наркоторговцев

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Красносельского района задержала сожителей, работавших пиарщиками наркоторговцев

К полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о странной афише на заборе возле дома 18 по улице Чекистов.
Красочный баннер зазывал на концерт американского рэп-исполнителя, однако никакой допинформации о месте и времени его проведения не содержал.
Для желающих узнать более подробную информацию на плакате был размещен крупный QR-код.
Однако, перейдя по коду, меломан попадал не в электронную билетную кассу, а на площадку в даркнете по продаже наркотиков.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков).
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены и задержаны пиарщики «запрещенки».

Ими оказались 35-летний уроженец Хабаровска и его 33-летняя сожительница.

Оба нигде не работали и проживали в съемной квартире дома 173 по проспекту Ветеранов.
В ходе обыска в квартире задержанных были обнаружены многочисленные экземпляры рекламной продукции, а также весы с остатками наркотического средства растительного происхождения, которое направлено на экспертизу. Исходя из этого, у полицейских есть все основания полагать, что задержанные не только рекламировали запрещенные вещества, но и занимались их розничной продажей.
Подозреваемых поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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