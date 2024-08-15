В Красносельском районе поймали пиарщиков наркоторговцев

К полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о странной афише на заборе возле дома 18 по улице Чекистов.

Красочный баннер зазывал на концерт американского рэп-исполнителя, однако никакой допинформации о месте и времени его проведения не содержал.

Для желающих узнать более подробную информацию на плакате был размещен крупный QR-код.

Однако, перейдя по коду, меломан попадал не в электронную билетную кассу, а на площадку в даркнете по продаже наркотиков.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены и задержаны пиарщики «запрещенки».

Ими оказались 35-летний уроженец Хабаровска и его 33-летняя сожительница.

Оба нигде не работали и проживали в съемной квартире дома 173 по проспекту Ветеранов.

В ходе обыска в квартире задержанных были обнаружены многочисленные экземпляры рекламной продукции, а также весы с остатками наркотического средства растительного происхождения, которое направлено на экспертизу. Исходя из этого, у полицейских есть все основания полагать, что задержанные не только рекламировали запрещенные вещества, но и занимались их розничной продажей.

Подозреваемых поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.