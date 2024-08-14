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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти после лобового ДТП с грузовиком скончался водитель «Дастера»

В Ленобласти после лобового ДТП с грузовиком скончался водитель «Дастера»

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту смертельного ДТП в Выборгском районе Ленобласти

Сегодня утром, 14 августа 2024 года около 08 часов 00 минут на подъезде к дороге «Магистральная», в Выборгском районе Ленинградской области 44-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с перевозившим песок грузовым автомобилем «ХОВО» под управлением 25-летнего мужчины.
В результате дорожного происшествия водитель «Рено» получил серьезные травмы и был доставлен в медучреждение, где впоследствии скончался.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ДТП
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