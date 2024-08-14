Накануне ранним утром, 13 августа 2024 года около 04 часов 30 минут у АЗС на 21-ом километре Мурманского шоссе, во Всеволожском районе Ленинградской области наряд патрульно-постовой службы полиции в ходе патрулирования территории остановил 35-летнего жителя Мурманской области, который, признался в том, что у него имеются при себе наркотические средства.
Сотрудники полиции у задержанного изъяли полимерный пакет с наркотическим средством, по данным экспертизы – мефедроном общей массой 291,9 г.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На Мурманском шоссе задержали гостя из Мурманска с крупной партией наркотиков
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали гостя из Мурманска, у которого обнаружили крупную партию наркотиков
Накануне ранним утром, 13 августа 2024 года около 04 часов 30 минут у АЗС на 21-ом километре Мурманского шоссе, во Всеволожском районе Ленинградской области наряд патрульно-постовой службы полиции в ходе патрулирования территории остановил 35-летнего жителя Мурманской области, который, признался в том, что у него имеются при себе наркотические средства.
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