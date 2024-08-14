На Мурманском шоссе задержали гостя из Мурманска с крупной партией наркотиков

Накануне ранним утром, 13 августа 2024 года около 04 часов 30 минут у АЗС на 21-ом километре Мурманского шоссе, во Всеволожском районе Ленинградской области наряд патрульно-постовой службы полиции в ходе патрулирования территории остановил 35-летнего жителя Мурманской области, который, признался в том, что у него имеются при себе наркотические средства.

Сотрудники полиции у задержанного изъяли полимерный пакет с наркотическим средством, по данным экспертизы – мефедроном общей массой 291,9 г.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.