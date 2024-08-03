В поселке Металлострой задержали компанию угонщиков

Накануне ранним утром, 2 августа 2024 года около 06 часов 40 минут к полицейским Колпинского района Петербурга с заявлением обратилась 44-летняя жительница поселка Металлострой, которая сообщила об угоне принадлежащей ей иномарки «Фольксваген Гольф» от дома 18 по Полевой улице.

Ущерб слставил 300 тысяч рублей.

Сотрудниками ГАИ объявленный в розыск автомобиль вскоре обнаружили и остановили... в том же дворе.

За рулем автомобиля находился 22-летний местный житель.

По словам задержанного, угонщик вместе со своими знакомыми запрыгнул в чужой автомобиль, чтобы догнать своих обидчиков, с которыми у них накануне произошел конфликт.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Находившийся за рулем чужой автомашины молодой человек, а также трое его пассажиров в возрасте 17-22 лет, задержали на основании статьи 91 УПК РФ.