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Питерец.ру » Происшествия » На Шафировском проспекте каршеринг уходя от погони протаранил мачту освещения

На Шафировском проспекте каршеринг уходя от погони протаранил мачту освещения

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с каршерингом на Шафировском проспекте

Накануне ранним утром, 14 июля 2024 года около 04 часов 30 минут возле дома 63 по проспекту Непокоренных экипажем ОБ ДПС была предпринята попытка остановки каршерингового автомобиля «CHANGAN» под управлением 28-летнего уроженца Иркутской области, который не выполнил законное требование об остановке и продолжил движение к Шафировскому проспекту. Водитель игнорировал сигналы об остановке и продолжал движение, в результате не справился с управлением и протаранил мачту освещения, после чего перевернулся.

На место дорожного происшествия незамедлительно выехали экстренные службы, водителю оказали первую помощь. 

На нарушителя ПДД составили материалы по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения), 19.3 ч1 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Он госпитализирован. 

Полицейские проводят проверку обстоятельств произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район ДТП
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