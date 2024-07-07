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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали похитителей лодочных моторов

В Ленобласти задержали похитителей лодочных моторов

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Опубликовал: Anton78
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Уголовный розыск Главка задержал похитителей лодочных моторов

В ночь на 6 июля 2024 года сразу два лодочных мотора были похищены неизвестными в Подпорожском районе Ленинградской области. Первый похители в деревне Хевроньино. Там неизвестные взломали гараж 70-летнего пенсионера и украли лодочный мотор стоимостью 30 тысяч рублей. Чуть позже лодочного мотора стоимостью 80 тысяч рублей лишился 22-летний житель Подпорожья, оставивший его в лодке на берегу реки Свирь.                                                                                                                                          Следователи по обоим фактам возбудили уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).

6 июля около 03 часов 15 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на 12 километре трассы «Лодейное Поле – Вытегра» сотрудники уголовного розыска при содействии ДПС остановили автомобиль «Вольво XC60» со «специалистами» по лодочным моторам. Задержаны двое неработающих жителей Волховского района Ленобласти, 55 и 29 лет.                                                                                                                                                 Изъяты краденные моторы и фомка.                                                           Подозреваемых, за плечами которых ряд судимостей, поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.                                                                                                                           Проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Подпорожский район кража
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