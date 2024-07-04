Мотоциклист госпитализирован после ДТП с двумя иномарками на проспекте Стачек

Накануне поздним вечером, 3 июля 2024 года около 22 часов 40 минут возле дома 80 по проспекту Стачек, в Кировском районе Петербурга 29-летний байкер, управляя мотоциклом «Ямаха», совершил наезд на стоящий на перекрестке на запрещающий сигнал светофора автомобиль «Лексус», под управлением 20-летнего водителя, после чего мотоцикл по инерции столкнулся с автомобилем «Хендай Соната», за рулем находился 30-летний водитель.

В результате дорожного происшествия мотоциклиста госпитализировали в тяжелом состоянии.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.

При управлении мототранспортом всегда надевайте шлем и проверяйте, чтобы он был надежно закреплен. Носите защитную экипировку, которая максимально закрывает поверхность тела. Улучшите свою видимость для окружающих, используя световозвращающие элементы на одежде. Будьте внимательны, проезжая перекрестки и сбавляйте скорость, подъезжая к ним.