В Петербурге поймали подозреваемую в мошенничестве с недвижимостью

Вчера, 1 июля 2024 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска Главка возле дома 2 по Бульвару Новаторов задержали находящуюся в федеральном розыске 62-летнюю уроженку одного из сопредельных государств, подозреваемую в мошенничестве.

По оперативным данным, в июле 2015 года она на основании поддельной доверенности продала квартиру умершего петербуржца в доме 59 по проспекту Стачек.

Задержанную доставили в отдел полиции.