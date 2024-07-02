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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали подозреваемую в мошенничестве с недвижимостью

В Петербурге поймали подозреваемую в мошенничестве с недвижимостью

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56
Опубликовал: Anton78
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Telegram
Оперативники угрозыска Главка задержали подозреваемую в мошенничестве с недвижимостью

Вчера, 1 июля 2024 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска Главка возле дома 2 по Бульвару Новаторов задержали находящуюся в федеральном розыске 62-летнюю уроженку одного из сопредельных государств, подозреваемую в мошенничестве.
По оперативным данным, в июле 2015 года она на основании поддельной доверенности продала квартиру умершего петербуржца в доме 59 по проспекту Стачек.
Задержанную доставили в отдел полиции.

Источник: ГУ МВД
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