Вчера, 1 июля 2024 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска Главка возле дома 2 по Бульвару Новаторов задержали находящуюся в федеральном розыске 62-летнюю уроженку одного из сопредельных государств, подозреваемую в мошенничестве.
По оперативным данным, в июле 2015 года она на основании поддельной доверенности продала квартиру умершего петербуржца в доме 59 по проспекту Стачек.
Задержанную доставили в отдел полиции.
В Петербурге поймали подозреваемую в мошенничестве с недвижимостью
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Опубликовал: Anton78
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Оперативники угрозыска Главка задержали подозреваемую в мошенничестве с недвижимостью
Вчера, 1 июля 2024 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска Главка возле дома 2 по Бульвару Новаторов задержали находящуюся в федеральном розыске 62-летнюю уроженку одного из сопредельных государств, подозреваемую в мошенничестве.
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