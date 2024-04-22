В Петербурге поймали находящегося в розыске за применение насилия к полицейскому

Накануне утром, 21 апреля 2024 года около 10 часов 10 минут возле дома 3 по бульвару Головина в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска Главка задержан находящийся в федеральном розыске 22-летний ранее судимый мужчина.

Установлено, что в ночь с 11 на 12 ноября 2022 года задержанный ударил ногой в живот одного из полицейских, прибывших в составе наряда на сообщение о громкой музыке и шуме в ночное время из его квартиры в доме 7 по улице Ударников города Лодейное Поле Ленинградской области.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшей передачи инициаторам розыска.