Накануне утром, 21 апреля 2024 года около 10 часов 10 минут возле дома 3 по бульвару Головина в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска Главка задержан находящийся в федеральном розыске 22-летний ранее судимый мужчина.
Установлено, что в ночь с 11 на 12 ноября 2022 года задержанный ударил ногой в живот одного из полицейских, прибывших в составе наряда на сообщение о громкой музыке и шуме в ночное время из его квартиры в доме 7 по улице Ударников города Лодейное Поле Ленинградской области.
По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ.
Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшей передачи инициаторам розыска.
В Петербурге поймали находящегося в розыске за применение насилия к полицейскому
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Петербурга задержали находящегося в федеральном розыске за применение насилия к полицейскому
Накануне утром, 21 апреля 2024 года около 10 часов 10 минут возле дома 3 по бульвару Головина в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска Главка задержан находящийся в федеральном розыске 22-летний ранее судимый мужчина.
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