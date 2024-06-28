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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали стрелка по автобусу у метро «Лесная»

В Петербурге поймали стрелка по автобусу у метро «Лесная»

0
52
Опубликовал: Anton78
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Telegram
Полицейские Петербурга установили стрелка по автобусу у метро «Лесная»

Ранее сообщалось о том, что 26 июня 2024 года около 19 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратился водитель автобуса № 33, который рассказал о том, что около станции метро «Лесная» неизвестный обстрелял автобус из пневматического пистолета, в результате чего были разбиты дверные стекла и водительские окно.
В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

Следователями было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Сотрудники полиции оперативно установили личность стрелка. Им оказался 13-летний подросток, гулявший с друзьями, один из которых и дал ему пострелять. Обоих юношей доставили в отдел полиции, где с ними и их законными представителями проведена профилактическая беседа.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район стрельба
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