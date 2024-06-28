В Петербурге поймали стрелка по автобусу у метро «Лесная»

Ранее сообщалось о том, что 26 июня 2024 года около 19 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратился водитель автобуса № 33, который рассказал о том, что около станции метро «Лесная» неизвестный обстрелял автобус из пневматического пистолета, в результате чего были разбиты дверные стекла и водительские окно.

В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.

Следователями было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Сотрудники полиции оперативно установили личность стрелка. Им оказался 13-летний подросток, гулявший с друзьями, один из которых и дал ему пострелять. Обоих юношей доставили в отдел полиции, где с ними и их законными представителями проведена профилактическая беседа.