В Выборге неизвестный выстрелил из травмата в автомобиль

Поздним вечером минувшей субботы, 20 января 2024 года около 23 часов 59 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области обратился 22-летний местный житель. Молодой человек рассказал стражам порядка о том, что возле дома 49 А по Ленинградскому шоссе в городе Выборг его из травматического пистолета обстрелял неизвестный.

Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские установили, что около 23 часов 50 минут к припаркованному возле дома 49 А по Ленинградскому шоссе автомобилю «Митсубиси Ланцер», в котором находился владелец с друзьями, подошел неизвестный, достал из сумки травматический пистолет и направил его в их сторону.

После того, как молодые люди стали уезжать, мужчина выстрелил им в след.

В результате инцидента никто не пострадал, автомобиль повреждений не имеет.

В настоящее время полицейские разыскивают стрелявшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.