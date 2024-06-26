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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские с погоней задержали угонщика «Газели»

В Петербурге полицейские с погоней задержали угонщика «Газели»

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Опубликовал: Anton78
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В Петербурге полиция в ходе погони задержала угонщика фургона, совершившего ДТП

Сегодня ночью к полицейским Колпинского района Петербурга поступила информация о том, что от дома 12 по Балканской улице в городе Колпино угнан автомобиль «Газель-АС371».

На его поиск были незамедлительно ориентированы все наружные наряды полиции.
Вскоре разыскиваемый фургон был обнаружен на Загородной улице. Уходя от организованной полицейскими погони, водитель совершил ДТП с кроссовером, после чего продолжил движение.
Полицейские предприняли попытку остановить угнанный автомобиль, однако управлявший им требование полиции не выполнил. Увеличив скорость, он попытался скрыться.
Для остановки транспортного средства сотрудники полиции применили табельное оружие: автоинспектор произвёл предупредительные выстрелы в воздух и затем прицельные по колёсам, в результате чего на пересечении Софийской улицы и проспекта Славы фургон удалось остановить.
За рулём автомобиля находился 36-летний житель Колпино. Мужчину доставили в отдел полиции.

В результате применения табельного оружия пострадавших нет.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании злоумышленнику меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район угон автомобиль
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