Полицейские поймали поджигателя офиса и склада в поселке Лебяжье

Вчера, 20 июня 2024 года в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу, возбужденному в декабре 2022 года полицейским следствием Ломоносовского района по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), сотрудники уголовного розыска регионального Главка при содействии специального полка полиции, установили и задержали 59-летнего жителя Мурманска, которого изобличили в том, что 24 августа 2022 года, ввиду конфликта с одной из строительных организаций из-за некачественно выполненных работ по строительству деревянного дома и отказе от оплаты за выполненную работу, совершил поджог офиса и складского помещения организации, расположенного в поселке Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области.

Сумма причиненного ущерба составила 1 200 000 рублей.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Приняты меры к установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления.