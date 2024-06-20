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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти ликвидировали нарколабораторию в частном доме

В Ленобласти ликвидировали нарколабораторию в частном доме

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские ликвидировали нарколабораторию в частном доме в Ломоносовском районе Ленобласти

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по СПб и ЛО ликвидировали нарколабораторию, оборудованную в одном из домов в ДНП «Усадьба Можайское» Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области.
Полицейские задержали 44-летнего организатора и его сообщника – 25-летнего неработающего жителя Краснодарского края.
В ходе обыска в частном доме обнаружили и изъяли 4 контейнера с веществом бежевого цвета, согласно данным экспертизы - мефедроном, общим весом в 721 грамм и 25 канистр с жидкостью.
Жидкость будет исследована в ходе следствия.
Правоохранители установили, что сообщники изготавливали синтетический наркотик с февраля 2024 года с целью последующего сбыта бесконтактным способом через тайники - закладки.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
Обоих задержанных поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район наркотики
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