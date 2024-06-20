В Ленобласти ликвидировали нарколабораторию в частном доме

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по СПб и ЛО ликвидировали нарколабораторию, оборудованную в одном из домов в ДНП «Усадьба Можайское» Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области.

Полицейские задержали 44-летнего организатора и его сообщника – 25-летнего неработающего жителя Краснодарского края.

В ходе обыска в частном доме обнаружили и изъяли 4 контейнера с веществом бежевого цвета, согласно данным экспертизы - мефедроном, общим весом в 721 грамм и 25 канистр с жидкостью.

Жидкость будет исследована в ходе следствия.

Правоохранители установили, что сообщники изготавливали синтетический наркотик с февраля 2024 года с целью последующего сбыта бесконтактным способом через тайники - закладки.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Обоих задержанных поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.