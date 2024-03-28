Полицейские поймали «домушников» похитивших ювелирные украшения и деньги и из коттеджа актрисы в поселке Тярлево

25 марта к полицейским Петербурга с заявлением обратилась жительница посёлка Тярлево Пушкинского района. Женщина рассказала, неизвестные похитилио из её коттеджа на улице Полевой ювелирные изделия и деньги.

Общий Ущерб, по словам женщины, составил порядка 9,5 миллиона рублей.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что злоумышленники проникли в дом, взломав входную дверь.

В тот же день в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были задержаны предполагаемые "домушники".

Ими оказались двое неработающих жителей посёлка Никольское Тосненского района Ленобласти в возрасте 38 и 46 лет.

Оба ранее судимы, при этом 38-летний только в 2020 году освободился после многолетнего заключения за разбой и убийство.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража".

Задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. Похищенное частично изъято.