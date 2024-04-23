В Петербурге поймали пенсионера, обманувшего пожилую женщину с проспекта Металлистов

Ранее «Питерец.ру» сообщал, что 19 апреля 2024 года около 14 часов 55 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от руководителя отделения банка, которая сообщила о возможных мошеннических действиях в отношении пенсионерки.

Полицейские установили, что 76-летней жительнице дома 130 по проспекту Металлистов в тот день около 13 часов 30 минут на мобильный телефон позвонил какой-то мужчина и, введя в заблуждение, убедил передать неизвестному, который сообщит кодовое слово, ювелирные украшения.

Через полчаса пожилая женщина в парадной своего дома передала курьеру 25 000 рублей, 5 колец, 2 цепочки и крестик из золота.

Общий ущерб составил 107 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

Вчера 22 апреля 2024 года около 11 часов 10 минут возле дома 8 по Кондратьевскому проспекту сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый в совершении указанного преступления. Им оказался 65-летний пенсионер из Петергофа.

Подозреваемого, ранее судимого, поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.