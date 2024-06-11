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Питерец.ру » Происшествия » Под Тосно после ДТП пьяный водитель попытался скрыться

Под Тосно после ДТП пьяный водитель попытался скрыться

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Опубликовал: Anton78
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Задержан нетрезвый водитель, пытавшийся скрыться после ДТП с пострадавшими под Тосно

Сегодня днем, 11 июня 2024 года около 15 часов на 114-ом километре дороги «Кемполово-Выра-Тосно-Шапки», в Тосненском районе Ленинградской области 36-летний водитель, управляя автомобилем «Митцубиси Паджеро» по неустановленной причине совершил выезд на полосу встречного движения и врезался в автомашину «Ниссан Тиида», под управлением 48-летнего мужчины. 

После столкновения водитель «Мицубиси» попытался покинуть место ДТП, бросив свой автомобиль, но был пойман сотрудниками дорожной полиции на расстоянии 300 метров от места происшествия. 

Было установлено, что предполагаемый виновник ДТП был в нетрезвом состоянии.                                                                                                                                                                                                                                         Водителя и 43-летнего пассажира «Ниссана» госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ДТП пьяный водитель
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